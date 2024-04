A Milano il musical 'Anastasia', al via la prevendita

Il film di animazione 'Anastasia' diventa un musical e verrà presentato in anteprima assoluta a Milano, dal 25 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025, al TAM Teatro Arcimboldi. Un evento voluto da Broadway Italia, già produttore di 'The Phantom of the Opera', con la regia di Federico Bellone.

Ufficialmente aperta la vendita dei biglietti.

Con l'orchestra dal vivo e brani come "Quando viene dicembre" o "Viaggio nel passato", conosciuti in Italia grazie all'interpretazione di Tosca, il musical viene proposto nella versione teatrale, come spiegano gli organizzatori, "per far rivivere ad un vasto pubblico, dai bambini, ai genitori e ai nonni, la magia del film d'animazione in un'emozionante esperienza tutta musicale".



