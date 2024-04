Pacifico firma la colonna sonora di Zamora di Neri Marcorè

"Zamora è ambientato a Milano negli anni '60 e la colonna sonora inevitabilmente si è riempita di energia, di innocenza e di humour, come era la musica di quel periodo". A dirlo è Pacifico che firma la colonna sonora originale, edita da Edizioni Curci, di Zamora, il film che segna il debutto alla regia di Neri Marcorè, da giovedì 4 aprile nelle sale italiane con 01 Distribution.

Pacifico spiega: "Quindi chitarre col tremolo, sassofoni dispettosi, rock'n roll, twist, danze a piedi scalzi, spaccate, smorfie, Watussi e Molleggiati. In più, con Neri volevamo omaggiare gli artisti insuperabili di quel periodo, Jannacci, Gaber, Cochi e Renato. E per questo in coda al film ci sono due canzoni originali: El Matt, che cantiamo insieme in coro "scriteriato", e Mamma non sai, che Neri canta con proverbiale e irresistibile movimento d'anca. È stato divertente e appassionante tornare indietro alla musica che sentivo suonare e ballare per casa mentre crescevo". El Matt e Mamma non sai saranno disponibili in digitale da venerdì 5 aprile. "Zamora" è una produzione Pepito Produzioni con Rai Cinema, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, prodotto da Agostino Saccà. Le sceneggiature, liberamente ispirate a "Zamora" di Roberto Perrone (HarperCollins già Garzanti), sono firmate da Maurizio Careddu, Paola Mammini, Neri Marcorè e Alessandro Rossi.



