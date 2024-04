Occupato a Milano il Liceo classico Carducci

E' stato dichiarato occupato stamani il liceo classico Carducci di Milano in via Beroldo.

Una quarantina gli studenti ora fuori dall'istituto che hanno fatto circolare un documento per spiegare le ragioni della protesta: "Oggi abbiamo occupato il nostro liceo. Vogliamo innanzitutto precisare che questo gesto politico, senza dubbio di forte impatto, non è rivolto al nostro singolo istituto, ma all'intero sistema in cui ci troviamo - scrivono - . Noi non siamo solo studenti, ma la generazione che dovrà costruire il futuro di questa società, siamo cittadini, per questo vogliamo e dobbiamo viverla attivamente".

"Non vogliamo .- spiegano - imparare ad adattarci o a sopravvivere. Abbiamo bisogno di una scuola che ci dia gli strumenti per sviluppare un pensiero critico in grado di migliorare la realtà di oggi, abbiamo bisogno di una scuola che ci insegni ad affrontare il futuro".



