In Lombardia housing sociale anche per i lavoratori aeroportuali

Anche i lavoratori aeroportuali potranno partecipare al bando di housing sociale della Regione Lombardia per richiedere abitazioni a canoni sostenibili. Lo ha spiegato l'assessore alla Casa Paolo Franco in trasferta nella sede di Enav di Fiumicino (Roma) all'incontro organizzato da Ancai (Associazione nazionale Comuni aeroportuali italiani) sulle problematiche che riguardano il reperimento di alloggi per i lavoratori collegati alle attività dei servizi di pubblica utilità, tra i quali gli aeroporti.

"L'obiettivo è agevolare i lavoratori che incontrano difficoltà in particolare nelle aree dove gli affitti aumentano costantemente. La Lombardia - ha detto Franco - è la prima Regione ad attivare un piano strutturato per sostenere il diritto alla casa delle famiglie di reddito medio e medio basso".

I sistemi aeroportuali "sono un motore imprescindibile di sviluppo per l'indotto generato e per l'attrazione di investimenti" ha concluso l'assessore, sottolineando che "è fondamentale aiutare i lavoratori meno abbienti che gravitano intorno a questo ambito strategico per i servizi ai cittadini e per la nostra economia".



