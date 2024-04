Gigi D'Agostino e Boostedkids insieme per Shadows of the night

Dopo il grande successo riscosso al Festival di Sanremo Gigi D'Agostino torna a far ballare con il singolo Shadows of the night, insieme a Boostedkids. Una nuova collaborazione per il deejay più famoso in Italia e uno degli artisti italiani più noti nel mondo.

Shadows of the night esce il 5 aprile su etichetta Time Records, in collaborazione con Virgin/Universal sul mercato internazionale. E il 21 giugno Gigi Dag sarà dietro alla consolle, a Fiera Milano Live per una data che darà il via alla stagione estiva.

"Il progetto è nato dalla voglia di forti tensioni emotive, dalla curiosità e voglia di andare oltre con le armonie e sentire cosa c'è più in là - ha dichiarato Gigi D'Agostino -. In questo caso abbiamo pensato di rielaborare la mia canzone del 1999 Another Way che proprio quest'anno compie 25 anni. Abbiamo mantenuto la sezione strumentale originale creando e ricamando, tutt'intorno, una parte inedita, dando vita a un nuovo punto di vista oltre che un ulteriore punto d'ascolto e di ballo".

Gigi D'Agostino è l'unico deejay italiano ad aver superato il miliardo di stream con un unico singolo (In my mind: 1.3 miliardi di ascolti solo su Spotify, e doppio Disco di Platino solo in Italia). Tra le sue hit L'amour toujour, La passion, Elisir, The riddle, Another way, Gigi's Violin, Fly, Bla bla bla, Hollywood.



