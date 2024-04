Articolo 31, il 10 maggio esce il nuovo album Protomaranza

A distanza di 31 anni dal loro primo disco insieme (Strade di città), dopo aver collezionato oltre 250 milioni di stream audio/video, con un ritorno in grande stile a Sanremo, un tour sold out con oltre 100mila spettatori, i loro ultimi singoli Classico e Una cosa bene, hit radiofonica insieme ai Coma_Cose, gli Articolo 31 sono pronti a tornare sulle scene con nuova musica e un nuovo show live. Il duo ha annunciato, infatti, l'uscita di un nuovo album di inediti dal titolo Protomaranza, il 10 maggio per Columbia Records/Sony Music Italy, e un live al Forum di Milano il 9 ottobre.



