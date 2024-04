Alla Design Week 1326 eventi scelti col bando del Comune

Sono 1326 gli eventi selezionati nell'ambito del bando promosso dal Comune di Milano per la Design Week, che si svolgerà dal 15 al 21 aprile, con 182 progetti, per un 10,5% in più dello scorso anno. "Sono quelli che hanno passato il vaglio della commissione e sono solo eventi su spazio pubblico - ha commentato l'assessora allo Sviluppo economico e Politiche del lavoro, con delega a Moda e Design, Alessia Cappello -. Lo scorso anno la Design Week ha avuto 220 milioni di indotto e 300mila visitatori e quest'anno ci aspettiamo ancora di più". Per fare un paragone la settimana della moda donna di settembre ha 90 milioni di indotto. Questo "ci dice che la Design Week è la più importante settimana che c'è a Milano". Sono 18 i quartieri coinvolti in questi eventi. Per l'occasione saranno aperti anche luoghi di solito chiusi, che hanno bisogno di essere riqualificati. Lo scorso anno, ad esempio, l'ex istituto Marchiondi, capolavoro di architettura brutalista, aveva ospitato opere di design. Quest'anno la commissione composta da Comune, Triennale, Adi Design Museum e Politecnico di Milano "ha selezionato due progetti in luoghi solitamente chiusi al pubblico - ha spiegato Cappello -. La ex casa dell'acqua di via Giacosa, un edificio degli anni '20 nel parco Trotter, ospiterà un allestimento immersivo e sensoriale sul tema dell'acqua. E alcuni spazi commerciali oggi dismessi di proprietà del Comune, in quartieri complicati come Cimiano e Niguarda, verranno rigenerati per accogliere solo designer emergenti". La notizia positiva è poi che al termine della settimana del design verranno rimessi a bando per ospitare attività di negozi di vicinato e servizi al quartiere.



