Al Piccolo di Milano arriva Durante di Pascal Rambert

Con la stessa compagnia di attori del primo atto, 'Durante' arriva al Piccolo Teatro Grassi di Milano dal 6 aprile al 5 maggio per la seconda parte del trittico di Pascal Rambert, definita dallo stesso artista come "un'avventura umana" che porterà in scena in prima assoluta le fragilità degli attori, raccontando le angosce e le gioie del loro lavoro e le incertezze che accompagnano uno spettacolo nel momento stesso in cui va in scena. Proseguendo il racconto delle vicende che coinvolge la compagnia teatrale impegnata nella preparazione di uno spettacolo ispirato alla Battaglia di San Romano, trittico pittorico di Paolo Uccello, 'Durante' si apre con il colpo di scena di un terribile incidente d'auto. "In verità si capisce molto tardi il significato di alcune cose - ha spiegato Rambert alla conferenza stampa di presentazione -, perché nella scrittura ho usato piani temporali diversi. Potrei definire questa pièce cubista". Il ritorno sul palco degli stessi attori che erano stati protagonisti in 'Prima' - Anna Bonaiuto, Anna Della Rosa, Marco Foschi, Leda Kreider e Sandro Lombardi - è integrato da giovani attori e attrici della scuola di teatro Luca Ronconi. "Lavorare con le stesse persone significa anche confrontarsi con l'età e con il tempo che passa - ha aggiunto Rambert -. Quest'anno è passato nel corpo degli attori e si vede anche nella loro presenza in scena". Come ha osservato il direttore del Piccolo Teatro di Milano, Claudio Longhi, "quest'anno il rapporto del lavoro di Rambert con l'impianto della stagione è ancora più organico. La stagione di quest'anno è dedicata all'esplorazione del corpo delle parole - ha sottolineato - e credo che la drammaturgia di Pascal Rambert sia oggi tra le forme di scrittura per il teatro più radicalmente impegnate nell'esplorare il rapporto viscerale tra il linguaggio, la parola e il corpo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA