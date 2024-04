Crolla il tetto di un edificio disabitato nel Milanese

I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti stamani alle 7.30 per il crollo di una copertura di un vecchio edificio disabitato in via San Gregorio a Cuggiono, nel Milanese. Nessuno è rimasto ferito.

Il cedimento improvviso ha provocato danni su alcune vetture parcheggiate vicino al fabbricato. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Legnano e Inveruno che hanno provveduto a bonificare l'area e a metterla in sicurezza. Sul posto anche Polizia locale e carabinieri di Cuggiono.



