Con lo scooter sotto un camion, muore carabiniere nel Pavese

Un carabiniere di 49 anni è morto in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, poco dopo le 17, lungo la strada che collega Pavia a Certosa. Il militare, che era fuori servizio, si trovava in sella a uno scooter quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito sotto le ruote di un camion che procedeva in direzione opposta.

Sul posto sono subito accorsi gli operatori del 118, che hanno trasportato il ferito in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia. Nonostante i tentativi dei medici di rianimarlo, non c'è stato nulla da fare.

La strada dove si è verificato lo schianto è rimasta bloccata a lungo per consentire l'intervento dei soccorritori. Il carabiniere morto era un sottouficiale in servizio alla centrale operativa di Pavia.



