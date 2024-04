A SiSposaItalia oltre 5000 abiti per le nozze

Oltre 5.000 abiti da sposa e centinaia di capi da cerimonia delineeranno i trend del 2025 del settore moda e bridal, in vetrina a Fiera Milano, Allianz Mico, dal 5 all'8 aprile con Si Sposaitalia. Provenienti da 25 paesi i 200 brand, così come sono attesi operatori e buyers da tutto il mondo. In programma 13 fashion show, incontri e talk in collaborazione con Elle Italia. Fra i top exhibitors: Elisabetta Polignano a cui, come da tradizione degli ultimi anni, è affidata la sfilata di apertura, Justin Alexander che porterà in fiera tutte le sue linee inclusa Savannah Miller, Peter Langner con una sfilata-evento che darà un significativo contributo al tema della sostenibilità, ma anche Maria Pia Creazioni, Maison Signore, Michela Ferriero, Dalin Italian Atelier, Diamond Couture. Tra le novità anche il progetto di upcycling in chiave bridal insieme all'Istituto Europeo di Design che metterà al centro i giovani designer del futuro e il tema della sostenibilità, unendo moda e formazione con l'obiettivo di trasformare gli abiti da sposa in capi casual.

Secondo gli ultimi dati in Italia nel 2022 sono stati celebrati 189.140 matrimoni, il 4,8% in più rispetto al 2021 e il 2,7% in più in confronto al 2019, anno precedente la crisi pandemica.



