Allerta meteo a Pasqua, monitorati i fiumi

Continua l'allerta meteo in Lombardia per i giorni di Pasqua a cui da questa sera, sabato 30 marzo, si aggiunge anche un allerta per il rischio che con le piogge si alzi il livello di fiumi e canali.

L'aggiornamento del Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia, a partire dalle ore 18 di oggi, ha infatti segnalato l'allerta per rischio idraulico.

A Milano il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.



