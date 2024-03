17enni picchiati e rapinati in Brianza, presi 2 dei 3 aggressori

Un 16enne e un 18enne, rispettivamente di nazionalità egiziana e marocchina, sono stati arrestati dai carabinieri per aver aggredito e rapinato due 17enni a Renate (Monza). Il maggiorenne ha anche sferrato un pugno a un militare, nel tentativo di scappare. L'episodio, avvenuto mercoledì scorso, è stato reso noto oggi.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, le due vittime stavano passeggiando quando sono state accerchiate, minacciate e picchiate da tre giovani che li hanno rapinati di un borsello, due cappellini e denaro contante.

Poco dopo, vicino alla stazione ferroviaria di Renate, i militari hanno rintracciato e riconosciuto due dei tre aggressori, uno dei quali aveva ancora con sé la refurtiva. A quel punto il 18enne ha aggredito un militare colpendolo con un pugno e poi ha tentato di scavalcare la recinzione di un'abitazione per fuggire, ma è stato bloccato da una seconde pattuglia di carabinieri arrivata nel frattempo. I due sono stati arrestati per rapina aggravata e portati rispettivamente nel carcere di Monza e al Beccaria di Milano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA