Cgil, 'niente cambi repentini al vertice della Scala'

Niente "cambi repentini" al vertice della Scala: dopo l'appello dell'orchestra del teatro a far proseguire il lavoro per le prossime due stagioni all'attuale sovrintendente Dominique Meyer, in scadenza a febbraio 2025, arriva ora un comunicato della Cgil a chiedere in sostanza una proroga del manager francese. E ad auspicare che quando sarà designato il suo successore, sia il nuovo sovrintendente a decidere chi nominare direttore artistico e musicale "senza inopportune ingerenze esterne".

Una replica alle indiscrezione trapelate secondo cui non solo arriverà dalla Fenice di Venezia Felice Ortombina come sovrintendente (l'8 aprile è fissata la riunione del cda che dovrebbe ufficializzare la scelta, da vedere però a partire da quando) ma anche Peter de Caluwe, attuale direttore della Monnaie di Bruxelles, come direttore artistico, e soprattutto Daniele Gatti come direttore musicale al posto di Riccardo Chailly.

Dopo l'accordo di massima raggiunto mercoledì scorso sulla retribuzione e sulla normativa che riguarda i lavoratori intermittenti, come operai serali e maschere, che "da oltre 20 anni attendevano un adeguamento", il sindacato in una nota ha spiegato di considerare "di fondamentale importanza" evitare che "bruschi e repentini cambi al vertice siano causa di complicazioni nelle relazioni sindacali". Secondo la Cgil, "la recente riorganizzazione della struttura dirigenziale proposta dal sovrintendente e approvata dal consiglio di amministrazione, con il superamento del direttore generale e conferimento di quelle funzioni ai vari dirigenti del teatro, può garantire una perfetta transizione nell'avvicendamento di un nuovo sovrintendente che, una volta designato - è la conclusione -, deve poter avere piena autonomia nelle nomine dei responsabili artistici, senza inopportune ingerenze esterne".



