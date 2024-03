Rilevazione, Radio Lombardia conosciuta da 4 milioni persone

Radio Lombardia risulta essere tra le emittenti più note della regione con quasi 4 milioni di persone (3.987.000) che conoscono l'emittente. E' quanto emerge da una rilevazione degli ascolti realizzata da Winpoll.

Stando al sondaggio, realizzato dal 12 al 22 marzo, sono 241.000 gli ascoltatori che si sintonizzano ogni giorno sull'emittente mentre sono 732.000 quelli che lo fanno almeno una volta nell'arco della settimana. Rispetto al recente passato sta mutando anche la modalità di ascolto: il 75% si sintonizza sulle frequenze Fm o Dab, il 14% usa l'app su smart tv, il 14% sceglie i social network (Facebook, Instagram e X), il 10% preferisce altri aggregatori (app per smartphone), il 9% gli smart speaker e il 7% si collega dal sito web della radio (la somma supera il 100% perché ci sono ascoltatori che utilizzano più strumenti).

Radio Lombardia - infine - mantiene il suo storico target per quanto riguarda il pubblico che è prevalentemente composto da 45-65enni (33%), seguiti dalla fascia 30-44 anni (28%), 14-29 (20%) e over 65 (19%). Sostanzialmente si può affermare che l'ascoltatore appartiene alla categoria "Young Adult" (61% nella fascia 30-65). "Negli ultimi mesi in particolare abbiamo visto crescere gli ascolti tramite l'utilizzo della nostra app sia su smarthphone che sulla Tv - afferma l'editore Tiziano Mariani -.

Questo per noi è motivo di soddisfazione perché siamo coscienti del fatto che se vogliamo intercettare il pubblico dobbiamo farlo utilizzando le diverse piattaforme che la tecnologia offre".



