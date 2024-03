Rischio overbooking per Giubileo e Olimpiadi

Le previsioni per il Giubileo del prossimo anno e le Olimpiadi invernali del 2026 confermano il trend di crescita del turismo in Italia. Per il Giubileo sono previsti 35 milioni di arrivi turistici che genereranno 105 milioni di presenze, con un raddoppio atteso dei flussi per una spesa turistica di 16,7 miliardi di euro. Per le Olimpiadi Milano-Cortina, sono previsti 513mila arrivi, +34% rispetto allo stesso periodo del 2023, per 1,8 milioni di presenze ed una spesa turistica di 281 milioni di euro. Ma secondo alcune stime dell'Isnart su dati Istat, Location Intelligence ed AirDna, per entrambi gli eventi emerge un rischio overbooking: il rischio è "molto elevato" per il Giubileo.

L'allarme emerge in occasione della Terza Giornata Nazionale del Turismo, in occasione del confronto su L'evoluzione del turismo in Italia nell'ultimo anno e la grande sfida rappresentata dal Giubileo 2025 e dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 organizzato oggi a Roma, da Unioncamere e l'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, Isnart. "In considerazione dei 400mila posti letto di attuale capacità ricettiva che già oggi presentano un tasso di occupazione medio annuale del 66%" il rischio di overbooking per il Giubileo è considerato molto elevato ed è invece "probabile" per Milano-Cortina, considerati "gli attuali 250 mila posti letto con un tasso di occupazione medio nel periodo del 63%, parzialmente mitigato dal fatto che le maggiori presenze si distribuiranno in un territorio più ampio".



