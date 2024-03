Gabrielli, non tutta la la sicurezza dipende dal sindaco

"Dopo 38 anni nel mondo della sicurezza e dell'intelligence ho avuto uno smarrimento quando sono arrivato a Milano, dove tutta la sicurezza dipende dal sindaco, questa è una abnormità e anche una lettura non corretta". Così l'ex capo della Polizia, Franco Gabrielli, attualmente incaricato per la Sicurezza dal Comune di Milano, ha parlato stamani durante una diretta social con il sindaco Giuseppe Sala.

"L'amministrazione - ha aggiunto Gabrielli - ha sicuramente un ruolo ma attribuire al sindaco gli indici di delittuosità della città non è corretto".



