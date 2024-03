Zhang presiede CdA Inter, primo semestre in utile

Il CdA dell'Inter, presediuto dal presidente Steven Zhang in video collegamento da Nanchino, ha approvato i risultati economici del club nerazzurro per il primo semestre della stagione 2023/24: la società ha registrato un utile netto consolidato di 22,3 milioni, rispetto alla perdita netta di 63,5 milioni al 31 dicembre 2022, con ricavi in aumento del 34,6% a 265,4 milioni di euro spinti dalla crescita delle entrate per le operazioni di mercato, per i diritti tv, per il matchday e per gli sponsor.



