Scappano dai carabinieri e irrompono in una scuola

Allarme stamane all'istituto superiore Lorenzo Rota di Calolziocorte, nel Lecchese, quando due individui in fuga, inseguiti da tre pattuglie dei Carabinieri di Calolziocorte e di Mandello sono arrivati nel cortile della scuola, uno con un casco e un altro con una specie di passamontagna, mentre era in corso l'intervallo delle lezioni.

I due fuggitivi, abbandonato uno scooter contro un muro, si sono arrampicati e sono entrati nel cortile della scuola. Quindi hanno cercato di allontanarsi, provando a superare le recinzioni di alcune aziende attigue. C'è stata anche una colluttazione tra uno di loro e un carabiniere, rimasto ferito. I militari sono riusciti a fermare uno dei due fuggitivi mentre sul posto è giunta un'ambulanza per il carabiniere ferito, e sono proseguite le ricerche del secondo fuggitivo.

I docenti e il personale della scuola, hanno fatto ritornare tutti gli studenti nelle aule, tenendoli al sicuro per un'ora.

In base a quanto si è potuto finora apprendere, i due sarebbero stati inseguiti in quanto sospettati di aver organizzato furti e borseggi nel vicino mercato, dove i clienti sono stati più volte presi di mira negli ultimi anni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA