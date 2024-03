Risoluzione Lombardia, 'Ue ideologica, eviti target rigidi'

Evitare "l'uniformità dei provvedimenti su tutto il territorio europeo" e prevedere una "radicale modifica" di diversi dossier, tra i quali quelli riguardanti ambiente, qualità dell'aria e agricoltura, affinché non vengano fissati "target rigidi e astratti che spesso appaiono dettati da una impostazione ideologica e non da evidenze tecnico-scientifiche". Questa è la richiesta rivolta all'Unione europea dalla Risoluzione sulle politiche Ue, il documento - relatrice la leghista Silvana Snider - approvato oggi a larga maggioranza (47 voti a favore e 22 contrari) dal Consiglio regionale della Lombardia.

Il documento rivendica l'urgenza di un "maggiore e migliore coinvolgimento delle Regioni e delle comunità locali alla fase ascendente del processo decisionale dell'Unione", concorrendo così a realizzare "l'idea originaria dell'Europa delle regioni, dei popoli e delle comunità".

"Occorre mettere in atto politiche che siano rispettoso per il nostro tessuto economico" mentre "l'Unione Europea pone norme e vincoli che sono vessatorie nei confronti del nostro mondo agricolo, industriale e imprenditoriale" commenta il capogruppo di FdI Christian Garavaglia.

Secondo il consigliere di Azione-Italia Viva Massimo Vizzardi "non si può dare tutta la colpa all'Europa perché ha portato avanti dei progetti importanti" anche se ad oggi "non riesce ad essere protagonista e questo sia sul tema ucraino sia sul Medio-Oriente".

"Chiediamo più Lombardia in Europa e meno Ursula Von der Leyen in Lombardia - dichiara il capogruppo della Lega Alessandro Corbetta -. Chiediamo un cambio di passo a un'Ue che in questi anni ha portato avanti delle misure che stanno impattando negativamente sui nostri settori produttivi o sull'agricoltura".

Nella risoluzione "non compare mai la parola pace" né un riferimento alla difesa comune europea, osserva il consigliere Pd Pietro Bussolati convinto anche che "noi dobbiamo guidare la transizione ecologica senza subirla. Con i 5Stelle - aggiunge - abbiamo un'idea diversa sul ruolo dell'Europa nella difesa europea comune, e sull'esercito comune che può servire a ridurre le spese dei singoli membri".

"L'Europa nasce con la pace" afferma il capogruppo del M5s Nicola Di Marco, "e noi vogliamo un'Europa che cresca nella pace e prosperi investendo sullo sviluppo orientato alla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini, non sulle armi o sulla preparazione dei cittadini alla guerra. Su questo - prosegue - non possono esserci compromessi".



