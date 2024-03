'Genz Acting' per diffondere cultura teatrale fra i giovani

Valorizzare i talenti lombardi, promuovere il dialogo artistico intergenerazionale e diffondere la cultura teatrale nelle periferie urbane: è questo l'obbiettivo del progetto 'Genz Acting' realizzato dall'associazione 'Oltre Generazioni'. A tal fine sono stati creati e sono al lavoro alcuni laboratori, a Peschiera Borromeo al confine con Milano, per la realizzazione di un musical di comunità.

Il progetto - spiegano gli organizzatori - si distingue nel portare strumenti pedagogici all'interno di una produzione artistica. Lo spettacolo andrà in scena il 5 maggio alle 17 a Peschiera Borromeo in piazza De Sica e a Milano, sempre alla stessa ora, il 12 maggio a "Mare Culturale Urbano" e il 25 maggio a "Mosso".

I ragazzi sono "protagonisti di tutte le fasi di realizzazione di uno show mettendosi alla prova, sviluppando competenze e talenti. Sperimentando tutte le fasi di produzione, a seconda dei propri interessi; dagli ambiti on stage ai backstage connessi all'ideazione, alla produzione e alla realizzazione di una performance". La peculiarità di Genz Acting, uno dei sei progetti della rassegna Musicami promossa da Fondazione di Comunità Milano, "è l'utilizzo di strumenti pedagogici e la sperimentazione artistica come veicoli educativi per la realizzazione di un progetto creativo".



