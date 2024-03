Al Pirelli Hangar Bicocca Nari Ward con Ground Break

Le Navate del Pirelli HangarBicocca svelano l'arte di Nari Ward con la retrospettiva Ground Break che si potrà visitare dal 28 marzo e fino al 28 luglio. La mostra, curata da Roberta Tenconi con Lucia Aspesi, ripercorre la pratica trentennale dell'artista con un ampio corpus di opere di Ward, nato in Giamaica nel 1963 ma che vive e lavora a New York, in particolare ad Harlem. Luogo intimamente collegato alla sua arte che utilizza elementi di recupero. Bottiglie di vetro, lacci di scarpe, passeggini, elettrodomestici sono scelti per la loro forza narrativa, per affrontare temi sociali, rievocare storie e farne nascere di nuove, in un ciclo continuo. "Tutte le opere che si trovano in ordine non cronologico sono delle ri-creazioni di opere storiche - ha spiegato la curatrice Roberta Tenconi -, che sono state riviste per questa mostra". Nari Ward ha raccontato l'emozione di lavorare in uno ambiente come Pirelli HangarBicocca. "Qui lo spazio può essere qualcosa che intimidisce - ha spiegato - perché è enorme ma è anche una sfida che entusiasma". Le Navate ospitano quattro installazioni di grande formato che Ward ha realizzato tra il 1996 e il 2000 per il progetto di performance Geography Trilogy di Ralph Lemon. Installazioni che per la prima volta vengono allestite in un contesto espositivo.

Ad aprire e chiudere la mostra sono due opere dello stesso anno, il 1996. 'Hunger Cradle' è composta da una rete di fili intrecciati che ha al suo interno oggetti di recupero. Il primo allestimento risale al 1996 per una mostra realizzata in un ex caserma dei pompieri ad Harlem, dove l'artista ha raccolto gli oggetti che raccontavano la vita di quell'edificio, costruito nel 1916. Ogni volta l'opera cresce, al Pirelli HangarBicocca i nuovi elementi includono anche i mattoni utilizzati per l'opera 'Ground Break', di nuova produzione. Si tratta di un'installazione pavimentale composta da oltre 4000 mattoni in cemento rivestiti da lastre in rame. Qui si tengono le performance che accompagnano la mostra. Chiude il percorso un'altra opera del 1996, 'Happy Smilers: Duty Free Shopping'.



