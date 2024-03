Tesei, 'lavoriamo con la Lombardia, aspetto Fontana in Umbria'

Le relazioni tra Umbria e Lombardia "si stanno implementando", per cui "con Attilio Fontana stiamo portando avanti qualche sinergia e qualche progetto di interazione con le nostre aziende che operano anche in Regione Lombardia e viceversa. Ci saranno dei prossimi incontri e lo aspettiamo in Umbria, insieme anche a una parte della sua giunta, ossia gli assessori dedicati ad alcuni settori, tra cui quello dello Sviluppo economico e delle Infrastrutture". Così la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei a margine di un punto stampa a Palazzo Lombardia con il governatore Attilio Fontana nel giorno dell'inaugurazione della nuova tratta aerea diretta tra Orio al Serio e Bergamo.

"Ringrazio anche l'assessore della Lombardia alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi per la sua fattiva collaborazione e interazione che abbiamo avuto anche per questo volo che per la Regione Umbria è sinceramente molto importante - ha spiegato - sia per ciò che attiene al business, quindi come servizio, ma anche per l'incoming turistico, perché la nostra Regione si sta facendo conoscere e apprezzare anche in questa parte del Paese".

Con la visita a Palazzo Lombardia "abbiamo approfittato del primo volo da Perugia all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio per fare una serie di incontri che abbiamo già pianificato a Milano, ma naturalmente - ha concluso - per tornare a parlare con il collega e amico Fontana con cui abbiamo condiviso questa operazione di questo volo giornaliero Perugia-Milano, che si svolgerà per tutta la settimana con arrivo a Bergamo Orio al Serio e il fine settimana con arrivo a Linate".



