'Le bocce e l'invecchiamento attivo', l'accordo in Lombardia

Promuovere la cultura sportiva per il sostegno dell'invecchiamento attivo e l'inclusione verso le diverse forme di disabilità. Sono gli obiettivi principali del protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e la Federazione italiana bocce (Fib) siglato a Palazzo Lombardia alla presenza del sottosegretario alla presidenza con delega a Giovani e Sport Lara Magoni e del presidente della Fib Marco Giunio De Sanctis. "Un'azione - ha sottolineato il presidente Attilio Fontana, inviando il proprio saluto - che condivido in pieno e che evidenzia come la Lombardia sappia coniugare lo sport e l'attività fisica a diversi stili di vita".

"Le bocce - ha aggiunto Magoni - sono 'intergenerazionali' e 'per tutti', avvicinano i giovani e i giocatori più esperti, rilanciando uno sport tradizionale e innestando un percorso di sostegno all'invecchiamento attivo".

La Lombardia è la prima regione per numero di società: circa 300 con circa 9.700 tesserati in 290 associazioni e società affiliate, 250 impianti, 5.900 atleti di cui 5.100 senior, 250 junior, 550 paralimpici che giocano abitualmente a questo sport e circa 20.000 i lombardi che si sono recentemente avvicinati al gioco delle bocce. Regione Lombardia crea ogni anno quasi 500 eventi legati al gioco delle bocce.



