La Lombardia aumenta al 30% l'indennizzo per i ritardi Trenord

Regione Lombardia ha aumentato l'indennizzo dal 10 al 30% per ritardi e cancellazioni destinato ai viaggiatori dei treni Trenord titolari di abbonamento mensile o annuale. Dall'1 aprile, infatti, cambiano le modalità per ricevere il rimborso in caso di ritardi. Con un'apposita delibera Regione allinea percentualmente l'indennizzo a quanto previsto dal vecchio bonus per gli abbonamenti mensili (30%) estendendo la stessa percentuale anche agli abbonamenti annuali (in precedenza al 10%).

"L'aumento dell'indennizzo - ha dichiarato l'assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente - rappresenta un segnale concreto della nostra attenzione alle esigenze dei viaggiatori.

Tra l'altro, abbiamo deciso di aumentare la somma dell'indennizzo dal 10% al 30%, proprio per venire incontro ai viaggiatori alle prese con i disagi causati dai ritardi dei treni. L'obiettivo è migliorare la qualità del servizio ferroviario in Lombardia e incentivare l'utilizzo del treno come mezzo di trasporto sicuro, efficiente e sostenibile. Con i comitati dei pendolari ci siamo già confrontati su questo punto".

L'indennizzo, come previsto dalla delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, è calcolato sull'andamento mensile di ogni singola direttrice e viene riconosciuto, su richiesta dell'abbonato, quando la somma delle corse soppresse e di quelle che hanno accumulato più di 15 minuti di ritardo, sia pari o superiore al 10% dei treni programmati.

"È utile - ha aggiunto Lucente - evidenziare un dato: i treni sono puntuali entro i 5 minuti di ritardo all'82%, all'88% entro i 7 minuti, al 97% entro i 15 minuti. I ritardi sono imputabili per il 42% a cause esterne, a esempio maltempo, persone sui binari, incidenti in corrispondenza dei passaggi a livello. Poi, per il 24% a carenze nel materiale rotabile, per 14% alla gestione dei treni, per il 7% a mancanza di materiali". "Con l'aumento dell'indennizzo - ha concluso l'assessore - ci aspettiamo anche una maggiore attenzione da parte di Trenord al rispetto degli orari e alla puntualità dei treni".



