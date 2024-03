In Lombardia 1,4 milioni per valorizzare sei miniere dismesse

Un finanziamento da 1,4 milioni di euro per valorizzare il patrimonio minerario dismesso della Lombardia. È quanto prevede la delibera approvata oggi dalla giunta della Regione Lombardia che stanzia contributi per realizzare progetti di recupero dei siti dismessi di Pezzane e Pisogne (Brescia), Gorno e Dossena (Bergamo), Besano (Varese) e Abbadia Lariana (Lecco).

"Grazie a questi progetti - ha dichiarato l'assessore all'Ambiente Giorgio Maione - recupereremo i siti minerari dismessi con percorsi di valorizzazione per scopi di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali, nel rispetto delle necessità di conservazione e di tutela delle strutture interessate. I parchi geominerari sono il cuore della Lombardia.

Sanno suscitare emozioni straordinarie e sono fonte di attrazione e di conoscenza per migliaia di persone".

"Si tratta di fondi del 'Piano Lombardia' voluto dal presidente Fontana. Abbiamo già investito più di 5 milioni di euro - ha aggiunto l'assessore - e i progetti conclusi in questi anni hanno dimostrato come le miniere dismesse possano essere un elemento caratterizzante per un territorio. In questo modo incentiviamo l'utilizzo e la valorizzazione di siti che rappresentano la nostra storia, conservando il paesaggio culturale e i valori antropici delle passate attività minerarie".

Le richieste "sono arrivate direttamente dai sindaci e dagli enti territoriali - ha concluso Maione - a dimostrazione di una esigenza delle comunità. Non si tratta di un finanziamento spot, ma è parte di un progetto complessivo".



