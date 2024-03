Dapei (Omm), sull'urbanistica si profila stop dannoso per Milano

"Si sta profilando uno stop al settore delle costruzioni dannoso per la città. Con assoluto rispetto per le indagini in corso, vedo concretamente il rischio che si butti il bambino con l'acqua sporca. Se ci sono state omissioni o abusi è giusto che ne rispondano i diretti responsabili, ma si sta creando una narrativa a senso unico a opera del 'partito del no' che in passato non avrebbe voluto neppure tutte quelle innovazioni urbanistiche di cui i milanesi vanno oggi orgogliosi". Lo ha detto Bruno Dapei, direttore del centro studi e ricerche Osservatorio Metropolitano di Milano, a margine del convegno 'Preservare bene pubblico e crescita.

Strategia, opportunità e gestione dei rischi' organizzato dall'Osservatorio in Triennale e durante il quale sono intervenuti, tra gli altri, Marcella Caradonna, presidente dell'Ordine dei commercialisti di Milano; Paolo Evangelista, procuratore regionale della Corte dei Conti della Lombardia; Christian Malangone, direttore generale del Comune di Milano e Antonello Turturiello, segretario generale di Regione Lombardia.

"Molti interventi edilizi - prosegue Dapei - hanno in realtà restituito alla città intere zone danno lustro a Milano e trovo paradossale che, nel conteggio sul consumo di suolo che fanno anche enti governativi, vengano incluse anche le aree verdi risultato di interventi edilizi. Lo studio sul tema che sta portando avanti Osservatorio Metropolitano porta a descrivere una realtà diversa da quella ideologizzata che si sente quotidianamente raccontare".



