A.Fontana, collegarsi con l'Umbria serve a turismo e imprese

"L'Umbria è un territorio veramente bellissimo, con della qualità agroalimentare unica e in più sta diventando sempre più importante da un punto di vista produttivo e imprenditoriale. L'unico difetto che aveva è che è difficile da raggiungere come infrastrutture. Io credo che questo collegamento e questo volo sia fondamentale per consentire lo sviluppo del turismo e i collegamenti tra i nostri e i loro imprenditori". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un punto stampa a Palazzo Lombardia con la presidente dell'Umbria Donatella Tesei, parlando della nuova tratta aerea diretta tra Orio al Serio e Perugia.

Si tratta, secondo Fontana, "di un'opportunità che non dobbiamo e non vogliamo lasciarci sfuggire" anche perché "l'Umbria è bellissima".



