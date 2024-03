Quindicenne accoltellato nel Milanese, fermato un coetaneo

Un 15enne italiano e un 18enne marocchino, incensurati, sono fermati con l'accusa di tentato omicidio in concorso, per aver accoltellato un altro 15enne, ieri in via Colombo a Cormano (Milano). Il ragazzo è ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Secondo gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni (Milano), l'aggressione è avvenuta a seguito di un litigio in strada, per futili motivi. Durante la colluttazione, il 15enne è stato colpito al capo e al torace e ha riportato profonde lesioni. I fermati sono stati portati rispettivamente al Beccaria di Milano e al carcere San Vittore. Sequestrato il coltello a serramanico usato per l'aggressione.



