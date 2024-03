Disabilità: in Lombardia sit-in 'contro i tagli ai contributi'

Un flash mob "contro i tagli ai servizi e ai contributi" per le persone con disabilità è stato organizzato questa mattina a Milano sotto Palazzo Lombardia, sede della giunta di Regione Lombardia.

Al presidio hanno partecipato oltre 200 esponenti di associazioni e partiti di opposizione oltre ad alcuni sindaci: "Oggi siamo scesi in piazza con le associazioni delle persone con disabilità e con le loro famiglie e abbiamo ribadito ancora una volta che i tagli ai servizi e ai contributi sono una manovra cinica e grave messa in atto da parte della giunta Fontana" ha commentato il capogruppo Pd in Lombardia Pierfrancesco Majorino, sottolineando che "basterebbe lo 0,03% del bilancio regionale per ripianare il taglio ma la giunta non interviene e non ascolta i disabili e le loro famiglie".

Erano presenti anche i tre consiglieri regionali del M5s Paola Pollini, Paola Pizzhigni e Nicola Di Marco: "Io credo che se un assessore di Regione Lombardia non è in grado di trovare, all'interno dell'intero bilancio regionale, che vale oltre 32 miliardi di euro, dieci milioni per le persone con disabilità, allora non dovrebbe più fare l'assessore. Il M5s presenterà quindi una mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore alla Disabilità Elena Lucchini" ha detto Di Marco, mentre secondo Pizzighini "Regione non deve perdere altro tempo e ripristinare le risorse vergognosamente tagliate".

Per il consigliere regionale di Avs Onorio Rosati, "la delibera della giunta è inaccettabile" perché "i soldi ci sono, la Regione deve mettere mano al proprio bilancio per sostenere i costi della non autosufficienza. L'effetto delle riduzioni - ha concluso Rosati - rischia di creare ulteriori problemi alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Si tratta di circa 17mila persone".



