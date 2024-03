Due uomini di 36 e 28 anni sono rimasti feriti in modo grave stamani poco prima delle 5 in corso Sempione, a Milano, nello scontro tra due vetture. Un terzo ha invece rifiutato il ricovero.

Il 36enne è stato portato all'ospedale San Carlo, il più giovane al Niguarda. Entrambi sono in condizioni critiche.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.



