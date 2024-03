La Sinfonica di Milano celebra la Pasqua con Bach in Duomo

Per il decimo anno coro e orchestra Sinfonica di Milano si preparano a celebrare la Pasqua con l'esecuzione in Duomo di una delle Passioni composte da Bach.

Quest'anno tocca alla Passione secondo Giovanni, a trecento anni esatti dalla sua creazione. Per il tradizionale concerto pasquale della Sinfonica sono però tre in tutto gli anniversari, non solo quello bachiano e il decennale della presenza in Duomo, ma anche il venticinquesimo dell'avvio dell'esecuzioni della Passione in periodo pasquale.

La passione secondo Giovanni sarà eseguita dall'Ensemble Strumentale e Vocale laBarocca di Milano (una delle feormazioni artistiche della Sinfonica) diretto da Ruben Jais con un cast internazionale di solisti che include Bernhard Berchtold (l'Evangelista) e Johannes Held (Gesù).

La Passione sarà eseguita anche il 26 e il 29 marzo all'auditorium di largo Mahler.



