A Milano mostra 'uCRYna' racconta dolore e resistenza in guerra

Ventotto scatti che raccontano l'Ucraina in guerra e come il conflitto abbia sconvolto l'esistenza di un popolo ma anche fatto nascere una nuova identità nazionale. Apre al pubblico sabato 23 marzo a Milano, nella biblioteca civica del quartiere Gallaratese, la mostra 'uCRYna' dei fotografi Carlo Cozzoli e Marco Cremonesi del collettivo Memora, curata da Samar Zaoui e Alessandro Cimma, promossa dal Municipio 8 di Milano. L'esposizione, che presenta una raccolta di 28 fotografie realizzate in Ucraina durante il conflitto si potrà visitare fino al 30 marzo, e coincide con l'intitolazione di una sala della biblioteca alla memoria di Victoria Amelina, intellettuale, scrittrice e attivista ucraina per il rispetto dei diritti umani che ha perso la vita a 37 anni mentre documentava gli orrori della guerra a Kramthorsk.

L'inaugurazione della mostra si terrà il 26 marzo alle 17 alla presenza degli gli autori che insieme a Tommaso Sacchi, assessore alla cultura di Milano e Viktoria Fufalko vice console ucraino, dialogheranno con il pubblico e presenteranno il loro lavoro.

Carlo Cozzoli e Marco Cremonesi, co-fondatori del collettivo Memora, hanno testimoniato la guerra nell'ex Paese sovietico fin dai primi giorni dell'invasione russa del 24 febbraio 2022. Le fotografie scattate in oltre sei mesi di lavoro sul campo nelle Oblast di Lviv, Kyiv, Kherson e Donbass; raccontano le storie di civili, di soldati e di come la tragedia bellica abbia sconvolto l'esistenza di un intero popolo.

Il percorso espositivo racconta tre fasi: l'inizio del conflitto, la resistenza della popolazione e la nuova emersione di una consolidata e condivisa identità nazionale e culturale ucraina.



