Tommasi presenta a Milano la nuova annata del Lugana

L'azienda vitivinicola Tommasi Family Estates, cantina a conduzione familiare con 122 anni di storia nel cuore della Valpolicella, ha presentato oggi a Milano la nuova annata del Lugana Le Fornaci, vino che nasce in una zona che copre la costa meridionale del Lago di Garda e che si estende sia nella provincia di Verona sia in quella di Brescia, con una degustazione anche della Riserva 2020.

La Tenuta Le Fornaci di Tommasi, dove il Lugana viene prodotto, si compone di tre vigneti principali dislocati in tre differenti aree per un totale di 45 ettari: due parcelle situate nell'entroterra e una più grande verso il Lago di Garda a Sirmione.

"Questa è stata un'annata molto difficile segnata dal maltempo: è quasi un lusso potere avere un Lugana dell'annata 2023 nel bicchiere - ha spiegato Giancarlo Tommasi, direttore tecnico del gruppo Tommasi -. Ce l'abbiamo fatta anche grazie alle nostre idee e alla lungimiranza che ci ha sempre contraddistinto nella viticoltura".

Il fatto di avere tre lotti in tre diverse aree "ci ha permesso di proteggerci maggiormente da fattori climatici che hanno colpito la zona in maniera diversa" e questo "ci ha aiutato ad avere in affinamento una riserva di Lugana anche per quest'annata non facile".

Alla Langosteria Bistrot, dove è stata presentata la nuova annata del Lugana, era presente anche Pierangelo Tommasi, direttore generale Tommasi: "Io insieme ad altri 7 tra cugini e fratelli - ha raccontato - rappresentiamo la quarta generazione.

Abbiamo ereditato dai nostri padri a metà degli anni '90 un'azienda ben avviata e concentrata in Valpolicella". Una famiglia molto unita, caratteristica "che ci ha spinto a diversificare e ad andare oltre alla sola Valpolicella".

Nel 1997 l'azienda ha iniziato ad acquisire aziende vinicole in diverse regioni d'Italia e oggi Tommasi può contare su 8 cantine e 800 ettari di vigneti di proprietà.

In autunno "inizieremo anche la costruzione di una cantina dedicata al Lugana direttamente sul posto - ha concluso - per lavorare lì le uve e sviluppare anche la componente di enoturismo e hospitality, altra parte fondamentale del Dna di famiglia". Il progetto è stato affidato all'ordine degli architetti che selezionerà quelli più meritevoli e li trasmetterà alla cantina per la decisione finale.



