Pugnalarono studente per rapina, arrestati due giovanissimi

Avevano rapinato, colpendolo a calci e pugni, per poi accoltellarlo due volte in modo grave, uno studente di 25 anni, indiano, in Italia per un progetto di studio, a cui volevano prendere il telefono in un sottopassaggio della stazione di Bollate il 2 febbraio scorso. Ora due ragazzi di 15 e 17 anni, italiani, sono stati arrestati dopo le indagini dei carabinieri di Rho, mentre un altro diciassettenne è indagato.

Il quindicenne è accusato di tentato omicidio e tentata rapina perché è stato individuato come l'accoltellatore gli altri per tentata rapina. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e in casa loro sono stati trovati i vestiti che indossavano quando aggredirono il giovane che era stato portato all'ospedale Niguarda di Milano in gravi condizioni per un'emorragia interna. Lo studente indiano è rientrato in patria da qualche tempo, i due arrestati sono nel carcere minorile Beccaria.



