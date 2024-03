'Proteggimi da ciò che voglio' è nuovo album dei La Crus

'Proteggimi da ciò che voglio' è l'album che segna il ritorno sulle scene dei La Crus. In uscita domani, 22/3, su etichetta Mescal, il nuovo capitolo discografico firmato da Mauro Ermanno Giovanardi, Cesare Malfatti e Alex Cremonesi è un ritorno all'insegna della poetica musicale, tra canzone d'autore e un rinnovato senso di band.

Prodotto da Matteo Cantaluppi e dagli stessi La Crus, l'album è composto da un totale di 10 brani, da 'La pioggia' fino a 'Come ogni volta', 'La Rivoluzione', 'Io confesso' e tutte le altre, con la partecipazione di Carmen Consoli, Colabesce& Dimartino, Vasco Brondi e del filosofo, sociologo e politologo sloveno Slavoj Zizek. Il titolo è ispirato all'opera dell'artista statunitense Jenny Holzer 'Protect me from what I want'.

"I pilastri fondamentali di questo lavoro - ha commentato Giovanardi - sono il suono e l'anima dei La Crus, le nostre esperienze degli ultimi 15 anni di progetti solisti e l'intervento di una produttore come Cantaluppi". I primi appuntamenti live annunciati sono quelli del 28/3 a Lugano e del 10/5 a Milano.



