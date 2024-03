'La vita non è una corsa', le pause che aiutano a vivere meglio

(ELIANA LIOTTA, "LA VITA NON È UNA CORSA", LA NAVE DI TESEO, PP 288, EURO 20) - Comprendere l'importanza delle pause per vivere meglio e più a lungo. È questa la tesi di fondo del saggio "La vita non è una corsa" (La nave di Teseo) di Eliana Liotta, che insieme agli specialisti dell'Università e dell'Ospedale San Raffaele di Milano, disegna "un percorso di soste possibili, per imparare a rispettare i tempi del nostro corpo e della nostra mente".

"Risucchiati dal vortice dell'urgenza, dalla smania di riempire ogni buco delle nostre giornate, dal terrore della noia, abbiamo smesso di cercare un ristoro profondo, dormiamo poco, riflettiamo a stento" sottolineano i curatori del libro.

"Ogni tanto, fermiamoci: perché la vita non è una corsa e quando non alterna, come la musica, suoni e silenzi, diventa un fracasso insostenibile".

Le pause, ci ricorda Liotta, sono la chiave per ritrovare l'energia che ci manca e sono anche la strada per sperare di vivere bene e a lungo. Dosarle può ridurre il rischio di cancro, infarto, diabete, demenze, come emerge dagli studi scientifici.

Con l'aiuto di un team di neuroscienziati, endocrinologi, gastroenterologi, psicologi, medici del sonno e fisiatri, l'autrice individua quattro tipi di intervalli fondamentali: le pause secondo natura, cioè previste dai nostri bioritmi, dal sonno alla respirazione profonda e al digiuno; le pause dei pensieri lenti, che passano per la ricerca di un equilibrio tra lavoro e privato, per la disconnessione dai dispositivi elettronici, per il coinvolgimento in cause ideali come il volontariato; le pause sentimentali, che costruiscono e rafforzano i nostri legami con gli altri, il fondamento vero della felicità e della salute; le pause non negoziabili, personalissime, a cui si deve il proprio senso di benessere.

Conoscere e rispettare queste pause è una ricetta facile, economica ed efficace per ritrovare l'equilibrio di cui il nostro corpo ha bisogno.

Eliana Liotta è autrice di libri di successo, come 'La dieta Smartfood', in collaborazione con l'Istituto europeo di oncologia (IEO), tradotto in oltre 20 Paesi. Docente di Editoria scientifica all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, firma due rubriche settimanali sul Corriere della Sera e dirige il mensile Benessere. Tra i riconoscimenti, il premio Montale per la saggistica e il Premiolino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA