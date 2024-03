Incidente stradale sull'A21, chiuso un casello nel Pavese

Incidente oggi pomeriggio, verso le 16, lungo il tratto pavese dell'autostrada A21 in direzione Piacenza, tra il casello di Broni-Stradella e e quello di Castel San Giovanni. In seguito a uno scontro tra due camion, per cause ancora da accertare, una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale dagli operatori del 118, giunti con l'elisoccorso da Parma: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Lungo la carreggiata si sono formate code sino a 12 chilometri.

Il casello di Broni-Stradella in direzione Piacenza è stato chiuso in entrata. Sul posto sono intervenuti anche la polizia stradale di Alessandria Ovest e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi pesanti e il luogo dove si è verificato l'impatto tra i due camion.



