Furti in serie e avevano coltelli, arrestati due minori

Due ragazzi di 17 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Monza per aver commesso una serie di furti. Con loro avevano anche dei coltelli.

Gli agenti li hanno bloccati mentre si passavano una bicicletta dall'interno di un condominio, con l'aiuto di un terzo minore, 15 anni, denunciato. Uno di loro aveva addosso un coltellino, mentre l'altro ha tentato di disfarsi di un secondo coltello lasciandolo in un prato, ma i poliziotti lo hanno recuperato.

Il più giovane dei tre, tutti di origine egiziana, ha ammesso agli agenti che il gruppo aveva appena messo a segno alcuni furti in diversi box, dove ha spiegato di aver rubato altre biciclette e aver aperto una vettura per frugare all'interno.

Dalla loro identificazione è risultato che i due 17enni hanno entrambi precedenti per rapina e che uno era in affidamento in prova ai servizi sociali in una comunità della provincia di Brescia, dalla quale era fuggito a novembre.

Sono stati portati nel carcere minorile milanese "Beccaria" di Milano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA