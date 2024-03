Disabilità, flash mob del Pd 'contro i tagli in Lombardia'

Il gruppo del Pd in Lombardia ha organizzato un flash mob sotto la sede del Consiglio regionale, in piazza Duca d'Aosta, per protestare "contro i tagli ai contributi per le persone con disabilità in condizioni gravi e gravissime, deciso dalla giunta regionale a fine dicembre e solo parzialmente corretto nei giorni scorsi".

I consiglieri dem hanno esposto un grande '0,03%', ossia la quota di risorse rispetto al bilancio regionale "che manca per inertizzare i tagli e dare maggior sostegno a queste persone, in particolare per i loro caregiver, gli assistenti personali che prestano assistenza continua".

A seguire hanno esposto di nuovo i cartelli che avevano già sollevato in aula durante le ultime due sedute di Consiglio, con scritto 'Per la destra la disabilità vale meno dello 0,03%'.

"Vogliamo dire una cosa molto semplice e chiara - spiega il capogruppo Pd Pierfrancesco Majorino - siamo contro i tagli che Regione Lombardia e la giunta Fontana stanno operando sulla pelle delle persone con disabilità".

"Troviamo scandaloso - aggiunge - il fatto che la giunta Fontana non impieghi neanche lo 0,03% del bilancio regionale per riparare ai tagli. L'assessore Elena Lucchini continua a chiacchierare ma i fatti sono molto poco significativi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA