Cosmogarden e Bbq Expo, le fiere sul verde e sul mangiare bene

La cura del verde e del giardino che si fonde per la prima volta con un evento dove scoprire tutte le novità del mondo del barbecue. Al Brixia Forum di Brescia, dal 5 all'8 aprile, si svolgeranno Cosmogarden e Bbq Expo.

La prima è una fiera dedicata interamente alla valorizzazione di ambienti 'green' che ha come focus la progettazione, la realizzazione, l'arredo e la manutenzione degli spazi verdi indoor ed outdoor. Bbq Expo si pone invece come riferimento per il mondo della cucina all'aria aperta che va oltre al solo concetto di griglia.

Entrambe le kermesse sono state presentate a Palazzo Lombardia alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Attilio Fontana, degli assessori Alessandro Beduschi (Agricoltura) e Giorgio Maione (Ambiente) e del Ceo di Area Fiera, organizzatore degli eventi, Mauro Grandi.

"Un appuntamento che, ancora una volta - dice Fontana - evidenzia e conferma quanto il nostro sistema fieristico sia vario e qualificato. Manifestazioni che, oltre ad avere un valore importante in termine di business, rivestono un significato particolare per moltissimi cittadini che guardano a questi settori sempre più con crescente interesse coniugando verde, ambiente e 'buona tavola'".

Secondo Beduschi sarà "un'occasione sempre più importante per promuovere la capacità di unire la cultura del verde e del bello con l'innovazione e la sostenibilità, che caratterizzano il nostro approccio all'ambiente".

"Vivere il verde significa diffondere cultura ambientale, uno degli obiettivi che ci siamo prefissati in questo mandato amministrativo - aggiunge Maione -. Un concetto che si sposa perfettamente con la nostra visione: coniugare sostenibilità ambientale con la sostenibilità economica delle imprese".





