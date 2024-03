Tornano in Lombardia gli open day sulla dermatite atopica con consulti gratuiti a Milano e a Brescia. Si riaprono infatti le porte della dermatologia di oltre 40 Centri universitari e ospedalieri italiani in occasione della campagna di sensibilizzazione sulla dermatite atopica dell'adulto 'Dalla parte della tua pelle', promossa dalla SIDeMaST, Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse e giunta alla sua quarta edizione.

Un'iniziativa che consentirà ai cittadini di tutta Italia di ricevere, dal 23 marzo al 15 aprile 2024, consulenze dermatologiche gratuite.

La campagna - realizzata con il patrocinio di Adoi (Associazione dermatologi-venereologi ospedalieri italiani e della sanità pubblica) e Andea (Associazione nazionale dermatite atopica) e con contributo non condizionante di Sanofi - ha ampliato la sua offerta: rispetto ai 28 centri che nel 2023 hanno aderito all'iniziativa, mettendo sotto la lente più di 1.300 pazienti, quest'anno quelli coinvolti saranno più di 40, da Nord al Sud del Paese.

La prenotazione è obbligatoria al numero verde 800086875, attivo 7 giorni su 7 dalle 10 alle 18. Questo il calendario degli appuntamenti in Lombardia: Asst Spedali Civili di Brescia sabato 23 marzo; Milano Rozzano Irccs Humanitas Research Hospital sabato 23 marzo; Milano Ospedale San Raffaele sabato 6 aprile; Milano Policlinico Irccs Fondazione Ca' Granda venerdì 12 aprile.



