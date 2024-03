Si corre la Stramilano, il prefetto precetta i vigili per domenica

Slitta di nuovo lo sciopero della polizia locale di Milano. Il prefetto Claudio Sgaraglia, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, ha differito la protesta indetta da UilFpl, Cse-Flpl Sulpl e Usb come aveva già fatto lo scorso 20 febbraio.

Il provvedimento, dopo l'esito negativo ieri del tentativo di conciliazione, "si è reso necessario per evitare disagi alla mobilità" nel giorno in cui a Milano al mattino si corre la Stramilano, che avrà sessantamila partecipanti, e al pomeriggio è in programma allo stadio l'incontro dell'arcivescovo di Milano Mario Delpini con 50mila cresimandi.



