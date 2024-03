Rissa con feriti, sospesa licenza al titolare di un bar

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha sospeso per 10 giorni la licenza al "Bar Tabacchi Campoverde" di Milano, perché frequentato da persone con precedenti penali e di polizia, anche in materia di spaccio di droga. Non solo, il locale è stato teatro, nel gennaio scorso, di una violenta rissa tra clienti.

In quell'occasione, a seguito di una lite, un uomo ha riportato ferite da arma da taglio al volto e a una mano. Questa mattina gli agenti del commissariato di Porta Romana hanno notificato il provvedimento al titolare e apposto i sigilli all'ingresso.



