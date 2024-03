Per la 13/a edizione Bookcity affronta il tema Guerra e Pace

"Se tutti andassero in guerra solo in base alle proprie convinzioni, le guerre non ci sarebbero più". Scriveva così Lev Tolstoj in un passo di Guerra e Pace e proprio questo é il tema scelto per l'edizione 2024 di Bookcity, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura che si terrà dall'11 al 17 novembre in diversi luoghi di Milano.

Il tema della tredicesima edizione, 'Guerra e Pace', é stato svelato nel corso di una conferenza stampa. In un momento storico come questo, con la guerra alle porte dell'Europa e nel cuore del Mediterraneo, il tema della guerra deve impegnare anche la cultura e la letteratura nelle sue diverse forme, é questa la convinzione degli organizzatori, Comune di Milano e associazione Bookcity.

"Una manifestazione così autorevole non può sottrarsi a trattare anche i contesti geo politici allarmanti di fronte a cui ci troviamo oggi - ha osservato l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi -. La nostra città sta dedicato un accento particolare al tema dei libri e della lettura, e a Milano del resto si vendono il 20% dei libri del Paese". Il coordinamento di Bookcity 2024 é stato affidato a Stefano Mauri, vicepresidente della Fondazione Umberto ed Elisabetta Mauri. "Il tema guerra e pace, che abbiamo scelto con il Comune, é abbastanza ineludibile - ha commentato -. La tredicesima edizione di Bookcity si terrà poco dopo le elezioni americane che saranno fondamentali per il destino dell'Occidente e non solo". Come ha spiegato Piergaetano Marchetti, presidente dell'Associazione BookCity Milano, la tredicesima edizione segna anche un momento di passaggio per l'associazione che progetta di costruirsi come fondazione. La manifestazione é nota per la sua apertura alla città e la sua diffusione e quindi tutti possono proporre un evento per la prossima edizione.



