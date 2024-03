L'assessora regionale agli studenti, 'vorrei una scuola felice'

"Oggi è la giornata internazionale della Felicità, un concetto fondamentale per ognuno di noi, che dipende da noi, dal nostro atteggiamento e da come elaboriamo quei momenti che ci piacciono poco". Lo ha detto l'assessore regionale all'istruzione Simona Tironi, in apertura dell'evento gratuito "Felicità Tour", organizzato al Forum di Assago (Milano) dalla 'Fondazione Felicità', per 6 mila studenti lombardi.

"Ci troveremo a scalare montagne, diverse per ognuno di noi - ha proseguito Tironi - ma noi abbiamo una leva fondamentale: possiamo scegliere. Allora dobbiamo avere il coraggio di scegliere di essere felici". Agli studenti e ai docenti presenti, l'assessore ha detto: "Questa è la scuola che vorrei, semplice, felice. Oggi è un segno che vogliamo lasciarvi".





