Black Eyed Peas tornano in Italia, il 16 luglio a Milano

In 25 anni di carriera hanno vinto sei Grammy Awards e venduto 35 milioni di album e 120 milioni di singoli. E ora i Black Eyed Peas tornano in Italia con un imperdibile appuntamento che si terrà martedì 16 luglio a Fiera Milano Live. I biglietti saranno in vendita online su vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati da giovedì 21 marzo 2024 alle ore 12:00.

Il trio di Los Angeles composto da Will.i.am, Apl.de.Ap e Taboo ha dettato il ritmo della cultura pop arrivando a far confluire influenze ibride di hip-hop, pop ed elettronica già dal 1995, incidendo brani destinati a rimanere nella storia della musica contemporanea, come "Let's Get It Started" e "I Gotta Feeling".

Tra i più grandi artisti degli anni Duemila, i Black Eyed Peas sono diventati "il secondo artista/gruppo più venduto di tutti i tempi per brani scaricati" (Nielsen), entrando nella "Hot 100 Artists of the Decade" di Billboard. Il loro ottavo album in studio, "Translation" (certificato platino in Italia), pubblicato nel 2020, ha ottenuto un successo sbalorditivo, vantando collaborazioni con J Balvin, Ozuna, Maluma, Shakira, Nicky Jam e Tyga. L'album ha ottenuto 8 nomination ai Billboard Latin Music Awards, tra cui "Crossover Artist of the Year" e "Hot Latin Song of the Year" per "Ritmo" e una nomination ai 2021 Latin Music Awards per "Favorite Artists - Crossover". I singoli "Ritmo (Bad Boys For Life)" feat. J Balvin (2x Platino e Top 5 dell'Airplay radiofonico in Italia) e "Mamacita" feat.

Ozuna e J. Rey Soul (3X Platino e Top 5 dell'Airplay radiofonico in Italia), hanno raggiunto il primo posto in tre classifiche di Billboard, numerose nomination ai premi e certificazioni d'oro, platino e diamante a livello globale. "Girl like me" feat.

Shakira (certificato oro in Italia) si è aggiudicato il premio "Best Latin" agli Mtv Vma; "Hit it" con Saweetie e Lele Pons ha registrato 5,8 milioni di stream audio globali, 1,1 milioni di stream audio statunitensi e quasi 10 milioni di visualizzazioni su YouTube solo nella prima settimana.



