Angelo Duro torna al Tam e aggiunge una replica

Geniale, sbalorditivo, irriverente, Angelo Duro torna al TAM Teatro Arcimboldi Milano dopo i sold out della scorsa stagione per altre date del suo show "Sono Cambiato". Per accogliere le tantissime richiesta dei fan che hanno preso d'assalto le prevendite, è stata aggiunta una replica straordinaria alle ore 23.30 di venerdì 29 marzo.

'Sono Cambiato' (prodotto dalla Da Solo Produzioni, società fondata dallo stesso artista) sta facendo registrare sold out in o tutti i teatri d'Italia. Previste cinque repliche: il 26, il 27, il 28 e la doppia del 29 marzo alle ore 21 e ore 23.30. Angelo Duro, con una scritta a caratteri cubitali sul manifesto ci fa sapere d'essere cambiato, di non essere più quello di prima. E qui ci vengono mille dubbi. In che senso sarà cambiato? Non sarà più scontroso, irriverente e polemico come prima? Sarà diventato più buono? Lo vedremo finalmente sorridere? I dubbi sono tanti anche perché da uno come lui non sai mai cosa aspettarti.



