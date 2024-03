Sala, scriverò a Meloni, ascolti familiari vittime della strada

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, scriverà alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per chiederle di ascoltare i rappresentanti delle associazioni dei familiari di vittime della strada che chiedono di rivedere, in certi punti, la riforma del nuovo codice della strada.

"Entro domani al massimo mi impegno a mandare una lettera alla presidente del Consiglio - ha spiegato Sala in un punto stampa al termine dell'incontro con le associazioni -. Se la mettiamo sulla polemica politica facciamo male a tutti, qui non c'è una strumentalizzazione, altrimenti non si riesce a capire la sensibilità di chi porta queste voci. La questione c'è e bisogna fare in fretta". Il nuovo codice della strada arriverà domani alla Camera per l'approvazione e poi dovrà andare in Senato, ma le associazioni chiedono di rivederlo soprattutto per quanto riguarda il tema della velocità e dei controlli.

"Non vogliamo chiedere al governo di non ripensare al codice della strada ma di fermarsi un attimo ad ascoltare i parenti delle vittime - ha concluso Sala -. Dobbiamo impegnarci a sostenere la loro battaglia e quindi chiederò che il prefetto di Milano e tutti i prefetti ascoltino le associazioni. Inoltre chiederò alla presidente del Consiglio di fermarsi, di riceverli e lo farò da sindaco di Milano e anche attraverso l'Anci, perché possono dare buoni suggerimenti".



