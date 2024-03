Gup, pericoloso per ordine pubblico e democrazia negare la Shoah

Attribuire al popolo ebraico "di avere mentito sull'olocausto" e "di avere ordito una congiura internazionale grazie ad uno spropositato, quanto ingiustificato potere economico e così via", è uno dei comportamenti "lesivi della dignità e della storia di un intero popolo, peraltro potenzialmente pericolosi per l'ordine pubblico, e financo per l'ordinamento democratico". Così il gup Cristian Mariani nelle motivazioni della sentenza di condanna, in abbreviato, a 1 anno e 4 mesi senza sospensione, Enrico Verri del Movimento Nazionalsocialista dei lavoratori e un militante per propaganda fondata sull'odio razziale e sul negazionismo.



